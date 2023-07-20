الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    كنعان: أكرّر حرصي على التعاطي مع الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز بتجرد من أي خلفية سياسية نظراً لما يمثّله هذا المشروع من أمل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الإصلاحات البنيوية المطلوبة

    منذ 56 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      صاحب المطعم بلال جرّاح
      المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
      كلب- تعبيرية
      بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
      نانسي عجرم
      بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!