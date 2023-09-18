الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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    كنعان بعد لجنة المال: الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة ٢٠٢٣ جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب والحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع ٢٠٢٤ مع الرؤية الانقاذية المطلوبة

    منذ 56 دقيقة
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