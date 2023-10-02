الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
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    كنعان بعد لجنة المال: قررنا إحالة ملف حقوق السحب العام الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة

    منذ 38 دقيقة
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