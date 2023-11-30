الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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    كنعان بعد لجنة المال: لجنة المال ستنهي مشروع موازنة ٢٠٢٤ بتعديلات جوهرية قبل نهاية كانون الثاني ولن تسمح للحكومة باصدار صيغتها بمرسوم وعلى الكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها والمشاركة في جلسة الموازنة لأن المواعظ والتصريحات وحدها لا تكفي لمنع الكوارث

    منذ ساعتين
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