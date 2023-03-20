الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    كنعان بعد لجنة المال: موضوع الصندوق السيادي والنفط شمعة في نفق مظلم يجب ان نعرف كيفية الاستفادة منه لانه يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد على ان يترافق مع الاصلاح والشفافية والمحاسبة ليبدأ لبنان مسيرة استعادة الثقة

    منذ 53 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
      تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
      هزة أرضية
      هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
      التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
      دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء