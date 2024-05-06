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    كنعان: عودة النازحين موضوع كياني وحيوي واستراتيجي واساسي يتعلق بوجود لبنان لا يجوز الانقسام عليه فبالماضي اتهمونا بالعنصرية واليوم ما الذي يمنعهم من القرار المتناسب مع مصلحة لبنان؟

    منذ 26 دقيقة
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