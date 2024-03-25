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    كنعان: غادة عون قاضية مناضلة ونظيفة "ولا أحد يغبّر عليها بهذا الموضوع" وتنفّذ القوانين ومن ينتقدها لا يجد عليها شيئاً إلاّ حديثها للإعلام من دون إذن وهناك من لا يريد تطبيق القانون لأن "ملائكة المتعهّد في السلطة"

    منذ 9 دقائق
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