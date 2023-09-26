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    كنعان: لا جدية في التعاطي بالملف الرئاسي ولا شيء لدينا ضد المساعي الخارجية ولكن أين التفاهم اللبناني اللبناني على استحقاق يشكل مدخلاً للإنقاذ ويحدد مصير لبنان في المرحلة المقبلة؟

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2023 11:06 صباحًا
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