الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    كنعان لـ"الجديد": لبنان يفضل ان تكون مسألة حماية الداتا من ضمن القانون بينما يطرح صندوق النقد مسألة معالجتها عبر مراسيم تطبيقية لاحقة وهو ما لا تفضله لجنة المال والموازنة ولكن النقاش مستمر ولا عقبات بحجم ما يروج في الاعلام

    منذ 33 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      ماغي بو غصن
      هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
      رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
      رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
      شيرين عبد الوهاب
      شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها