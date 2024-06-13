الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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    كنعان من عين التينة: لا يمكن التعاطي بخفة بموضوع له علاقة باللبنانيين والثقة بلبنان وهو الانتظام المالي الذي يجب أن يكون جدياً ومبنياً على وقائع أولها التدقيق بموجودات الدولة والمصارف

    منذ ساعة واحدة
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