الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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كنعان من مجلس النواب: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية
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