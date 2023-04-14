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    كنعان من واشنطن بعد لقاءاته في البيت الأبيض والخارجية والخزانة الأميركية: أهمية إستعادة الثقة الدولية بلبنان من خلال إنجاز الاستحقاقات السياسية والمالية ومعالجة أزمة الثقة الداخلية عبر قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة والإصلاح

    منذ ساعتين
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