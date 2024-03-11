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    كنعان: نتيجة التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية لتمكين المؤسسة والشركة المتعهدة باعادة وصل الكهرباء لتشمل قرنة شهوان ومزرعة يشوع وغيرها من القرى المتنية المحيطة ستبدأ الاشغال غداً بعد حلّ الإشكال إدارياً وتقنيا.

    منذ 3 ساعات
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