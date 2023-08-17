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    كوريا الجنوبية: وزيرا دفاع روسيا وكوريا الشمالية اتفقا على توسيع التعاون العسكري

    منذ 51 ثانية
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