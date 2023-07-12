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    كوريا الشمالية: الصاروخ طار 1001 كيلومتر (لا 1100) ووصل إلى ارتفاع 6648 كيلومتر

    منذ 50 دقيقة
    آخر تحديث: 13 - يوليو - 2023 12:46 صباحًا
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