الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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    كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية أخرى للاستطلاع العسكري العام المقبل

    منذ ساعة واحدة
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