الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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    كوسوفو تعلق أكبر معبر حدودي مع صربيا وسط توترات بين البلدين

    منذ 17 ثانية
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