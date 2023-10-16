الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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    كولونا في مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر : زيارتي هي للتذكير بحرصنا على لبنان ودعمنا لاستقراره ولدعوة أي مجموعة لعدم محاولة استغلال الوضع

    منذ 3 دقائق
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