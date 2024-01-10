الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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    كيربي: الحوثيون أمامهم الخيار وسيتحملون عواقب عدم وقف هجمات البحر الأحمر

    منذ 4 دقائق
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