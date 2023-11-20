الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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كيشيدا: دفاعات اليابان جاهزة إذا تسبب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ في "وضع غير متوقع"
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