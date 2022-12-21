الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022
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لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يجري تحقيقات عادلة في انفجارات خط نورد ستريم
منذ ساعة واحدة
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