الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
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    لا تأكيدات حول طرح الدول الغربية قرارا جديدا بوكالة الطاقة ضد إيران

    منذ دقيقتين
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