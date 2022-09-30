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    لبنان سيتسلم اليوم الرد الاسرائيلي المنتظر حول ترسيم الحدود البحرية ان لم يطرأ ما يؤخره

    منذ ساعة واحدة
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