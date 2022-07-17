الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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    لبنان يفوز على الهند بنتيجة ١٠٤ مقابل ٦٣ ويتصدر مجموعته من دون أي خسارة ليتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا

    منذ ساعة واحدة
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