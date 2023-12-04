الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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    لجنة المال والموازنة أنهت اليوم دراسة مواد قانون موازنة ٢٠٢٤ وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها

    منذ 36 دقيقة
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