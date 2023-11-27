الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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    لجنة المال والموازنة مجتمعة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لمتابعة درس مشروع موازنة ٢٠٢٤

    منذ ساعة واحدة
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