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    لجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار أطلقت في مناطق عكا وكريات بياليك خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية

    منذ 12 دقيقة
    آخر تحديث: 10 - يونيو - 2024 1:47 صباحًا
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