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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقصف بالمدفعية مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2023 3:43 مساءً
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