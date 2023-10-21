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    الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقصف بالمدفعية مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2023 3:43 مساءً
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