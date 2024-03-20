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    الفرد الرياشي عبر "أكس": "زيارة وفيق صفا للأمارات نسفت جهود الخماسية كرمال التحضير ل "Deal" جديد.."

    منذ 17 دقيقة
    آخر تحديث: 20 - مارس - 2024 12:23 مساءً
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