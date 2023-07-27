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    لقاء بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والنائب محمد رعد والنائب ابراهيم الموسوي وأحمد مهنا في مقر كتلة الوفاء للمقاومة

    منذ 5 دقائق
    آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 9:30 صباحًا
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