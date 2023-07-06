الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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    لقاء يجمع في هذه الاثناء ميقاتي في حضور بو حبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا ووفد من اليونيفيل بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو

    منذ ساعتين
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