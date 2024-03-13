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    القوة البحرية للاتحاد الأوروبي: تؤكد الاستيلاء على ناقلة ضخمة قبالة المياه الصومالية كونها واقعة قرصنة

    منذ 26 دقيقة
    آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 8:42 مساءً
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