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    لقيَ شاب من بلدة السفيرة في الضنية، لقي حتفه اثر اصابته بطلق ناري في راسه من طريق الخطأ من بندقية كانت في حوزته

    منذ ساعتين
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