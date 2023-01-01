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    لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبرازيل من مقر البرلمان البرازيلي

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 1 - يناير - 2023 8:57 مساءً
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