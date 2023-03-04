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    لوموند: باريس تعترض على خطة ألمانيا لبناء درع صاروخي بمعدات أميركية وإسرائيلية

    منذ 34 دقيقة
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