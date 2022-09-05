الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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    ليز تراس: سنتعامل مع أزمة الطاقة وسنقدّم برنامجًا لخفض الضرائب وسنحقق ما وعدنا به

    منذ 11 دقيقة
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