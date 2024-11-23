الأحد 22 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 24 نوفمبر 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) يتوصل إلى اتفاق بخصوص هدف تمويل المناخ
منذ 10 ساعات
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