الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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    ماسك مغردا: سأقوم بتطبيق نتيجة الاستطلاع بشأن التنحي عن إدارة تويتر

    منذ 11 دقيقة
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