الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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    ماكرون: اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل وأمريكا وفرنسا لبحث خارطة طريق لنزع فتيل التوتر بين حزب الله وإسرائيل

    منذ ساعة واحدة
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