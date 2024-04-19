الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ماكرون اكد للعماد عون استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني بكل الوسائل المتاحة لتمكينه من القيام بمهماته في كل لبنان بما فيها الجنوب

    منذ 3 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
      بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
      صورة من الفيديو
      بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
      الصراع الإيراني الإسرائيلي
      إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف