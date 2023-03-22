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ماكرون: سنعدل قوانين الهجرة لأنه لا يمكن الصمت على الوضع الحالي
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2023 3:40 مساءً
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