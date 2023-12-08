الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ماكرون يدعو البابا فرنسيس الى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد عام

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
      تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
      الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
      غزة تحت النار
      الوضع في غزة خطير.. غوتيريش يلوح لأول مرة بتاريخ توليه منصبه بالأمم المتحدة بتفعيل "المادة 99"!
      كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة
      غزة تحت النار
      ارتفاع ملحوظ بعدد القتلى الضباط الإسرائيليين في غزة.. خبير عسكري يكشف السبب!