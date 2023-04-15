السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    متحدث باسم الجيش المصري: نتابع الموقف في السودان عن كثب وننسق حاليا مع السلطات المعنية لضمان سلامة القوات المصرية

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الدولار والليرة اللبنانية
      أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
      جريمة تهز الشارع العراقي.. اغتصاب قاصر وقتلها ورميها جثة زرقاء
      مؤشر قياس الزلازل
      هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟