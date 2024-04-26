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    متحدث باسم الخارجية التركية يؤكد إرجاء زيارة أردوغان لأمريكا لموعد لاحق يكون مناسبا للطرفين

    منذ 25 دقيقة
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