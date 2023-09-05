الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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متحدث حكومة إقليم كردستان: على بغداد منع تكرار ما حدث في كركوك
منذ ساعة واحدة
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