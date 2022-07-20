الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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    متظاهرون يُنزلون العلم عن مقرّ منح التأشيرة التركية في النجف احتجاجًا على قصف دهوك

    منذ 48 دقيقة
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