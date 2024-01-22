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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مجلس إدارة أدنوك الإماراتية يعتمد زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - يناير - 2024 10:37 صباحًا
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