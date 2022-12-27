الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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    مجلس الأمن: منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في أفغانستان

    منذ ساعة واحدة
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