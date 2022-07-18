الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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    مجلس السيادة السوداني يوجه بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين من العنف القبلي بالنيل الأزرق

    منذ ساعة واحدة
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