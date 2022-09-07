الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مجلس القضاء الاعلى رفض باجماع اعضائه الاقتراح الرامي الى تعديل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية الذي يطلب استحداث غرفة اضافية في محكمة التمييز وأكد على الصيغة السابقة التي وضعها والتي تتضمن عشرة غرف

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
      تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
      مسبح
      اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
      الإمارات
      الإقامة الخضراء.. الإمارات تصدر تعديلات "جوهرية" تتعلق بدخول وإقامة الأجانب